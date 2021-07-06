Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Очередные бесплатные выходные в гонке The Crew 2 стартуют уже в этот четверг

Данный проект вне бесплатных выходных мало кому вообще нужен.
1
RTX 3060 - цены идут к рекомендованым

Пока некоторые отечественные игровые издания на полном серьёзе публикуют «новости» из 2011 года о нахождении в «Скайриме» нового способа добычи руды, в мире видеоигр действительно случаются новости. Например, Ubisoft объявила о том, что уже в этот четверг в её гоночной аркаде The Crew 2 стартует очередная акция выходных бесплатного доступа.

реклама

анонсы и реклама
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Сесть за баранку спорткара и покататься по виртуальным просторам США можно будет с 8 по 12 июля включительно. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

Разработчики заботливо напоминают о том, что весь достигнутый в рамках бесплатных выходных прогресс сохранится на вашей учётной записи, так что в случае покупки The Crew 2 вам не придётся начинать всё заново. Предложение актуально для всех платформ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft the crew 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рекламодатели начали снижать расходы на платформу Apple из-за новой настройки конфиденциальности в iOS 14.5
+
Очередные бесплатные выходные в гонке The Crew 2 стартуют уже в этот четверг
1
Авторы Beyond Good & Evil 2 уже трудятся над новым проектом
+
Аналитики: за 5 лет Pokemon GO удалось заработать свыше 5 миллиардов долларов
+
Atari решила сместить своё внимание в сторону премиальных игр для PC и консолей
+
Звуковой редактор Audacity может отправлять данные пользователя силовым органам РФ — это прописано в пользовательском соглашении
10
Microsoft Store для Windows 11 популярен у разработчиков программ благодаря внедрённому диспетчеру пакетов
3

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 22
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
87
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
57
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
22
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
18
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
16
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
25

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
16:00
Штеуд инсайд, идиот аутсайд
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
GregorEisenhorn
15:59
Но ты же прошёл по ссылке. Цель достигнута.
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
VictoR_VK
15:58
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
Виталий Shokerxxx
15:58
телек 4к 120 герц стоит 27к.(Samsung UE43TU7090U 43") новые игры в стиме на распродаже по 60-700 рубасов. а 1 карточка даже уровня 3060 стоит 50к рубасов. и что рассуждать у мыла облако на премиум сто...
GTA VI выйдет в 2025 году и станет эксклюзивной для PlayStation 6 и новой Xbox – инсайдер
Алексей Бурлуцкий
15:56
Да ну, меня все устраивает 11600k на z590 50-60 fps разрешение 1080 разрешение
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
Dark_Lord
15:55
Чиа скам!
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
Evgeniy Som
15:55
Бессмысленная статья ради хайпа.На оверах вообще нет никакой модерации и в итоге идиоты публикуют всякую хрень. Хотя и сама редакция в виде нуба фени публикует фейковые тесты каждый день.
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
Дмитрий Хохлов
15:54
Домен куплен в декабре 2020 года. Дальше выводы делайте сами)
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
Саша Лова
15:53
Технокнягиня бы вас не одобрила
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
Александр Дедок
15:53
А ты думаешь в США этого нет? Там Твиттер вообще под контролем политиков. Трампа вон забанили не просто так а по указке свыше.
В Индии Twitter лишили защиты от ответственности за пользовательский контент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем