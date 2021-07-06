Очередные бесплатные выходные в гонке The Crew 2 стартуют уже в этот четверг
Пока некоторые отечественные игровые издания на полном серьёзе публикуют «новости» из 2011 года о нахождении в «Скайриме» нового способа добычи руды, в мире видеоигр действительно случаются новости. Например, Ubisoft объявила о том, что уже в этот четверг в её гоночной аркаде The Crew 2 стартует очередная акция выходных бесплатного доступа.
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Сесть за баранку спорткара и покататься по виртуальным просторам США можно будет с 8 по 12 июля включительно. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Разработчики заботливо напоминают о том, что весь достигнутый в рамках бесплатных выходных прогресс сохранится на вашей учётной записи, так что в случае покупки The Crew 2 вам не придётся начинать всё заново. Предложение актуально для всех платформ.
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