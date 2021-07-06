Там, где молчат официальные разработчики, на помощь практически всегда прибегают представители тех или иных аналитических компаний. Сегодня очередь SensorTower, сотрудники которой подсчитали, что AR-игра Pokemon GO про ловлю покемонов по всему городу за пять лет своего существования заработала уже свыше пяти миллионов долларов.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

По статистике, наибольшей популярностью Pokemon GO пользуется в США и, ожидаемо, в Японии — на «родине» покемонов. Игроки из данных государств в сумме ответственны за 68,6 % всей выручки игры. На третьем месте с колоссальным отставанием от лидеров расположилась Германия с 5,4 %.

Любопытно (учитывая игровой процесс проекта), что наиболее прибыльным для Pokemon GO годом стал 2020-й — то есть, год массовых самоизоляций и повальных ограничений во всём вследствие пандемии. Аналитики же считают, что удивительного в этом нет — пандемия в целом поспособствовала стремительному росту игровой индустрии вследствие тотальных ограничений или вовсе запретов на иное, более интересное и полезное проведение досуга.