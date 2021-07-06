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Аналитики: за 5 лет Pokemon GO удалось заработать свыше 5 миллиардов долларов

Это, господа, чрезмерно много.
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Там, где молчат официальные разработчики, на помощь практически всегда прибегают представители тех или иных аналитических компаний. Сегодня очередь SensorTower, сотрудники которой подсчитали, что AR-игра Pokemon GO про ловлю покемонов по всему городу за пять лет своего существования заработала уже свыше пяти миллионов долларов.

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По статистике, наибольшей популярностью Pokemon GO пользуется в США и, ожидаемо, в Японии — на «родине» покемонов. Игроки из данных государств в сумме ответственны за 68,6 % всей выручки игры. На третьем месте с колоссальным отставанием от лидеров расположилась Германия с 5,4 %.

Любопытно (учитывая игровой процесс проекта), что наиболее прибыльным для Pokemon GO годом стал 2020-й — то есть, год массовых самоизоляций и повальных ограничений во всём вследствие пандемии. Аналитики же считают, что удивительного в этом нет — пандемия в целом поспособствовала стремительному росту игровой индустрии вследствие тотальных ограничений или вовсе запретов на иное, более интересное и полезное проведение досуга.

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