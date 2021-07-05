Авторов видеороликов на YouTube и ведущих прямых трансляций на Twitch зачастую называют «инфлюенсерами» (от англ. influence — «влияние»). Порой данный термин действительно справедлив — отдельные стримеры и вправду способны влиять на жизнеспособность той или иной игры.

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За примерами далеко ходить не надо: на минувших выходных Steam-версия Final Fantasy XIV Online на фоне популярных прямых трансляций установила новый рекорд пикового «онлайна» — 47 542 игрока одновременно. Для сравнения, предыдущий рекорд «онлайна» — 41 200 игроков одновременно — данная MMORPG установила больше двух лет назад после выхода крупного дополнения Shadowbringers.

Пример Final Fantasy XIV Online, когда «инфлюенсеры» оправдывают своё название, далеко не единичный: в начале года аналогичная ситуация произошла с «выживачом» Rust. Кроме того, феноменальная популярность Among Us, Fall Guys и других неординарных проектов — тоже в значительной степени заслуга популярных стримеров и других создателей контента по видеоиграм.