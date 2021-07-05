В настоящее время внутренние студии Microsoft, которых после покупки ZeniMax Media резко стало на дюжину больше, в поте лица корпят над массой ожидаемых проектов. Среди таковых, например, новая Fable, а также The Elder Scrolls VI. Обе данные игры уже были формально анонсированы, так что их релизы — вопрос времени. Время — понятие до неприличия растяжимое, однако глава Xbox Фил Спенсер в интервью изданию IGN попытался в меру своих возможностей его сузить.

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По словам Спенсера, в очерёдности релизов новая Fable находится ближе, чем The Elder Scrolls VI; то есть, выйдет раньше, чем новая номерная часть культовой серии «Свитков». Никакими, даже приблизительными сроками Спенсер ожидаемо не поделился.

Несмотря на то, что за производство новой Fable отвечают «гонщики» из Playground Games, Спенсер убеждён, что этот коллектив способен сделать достойнейший проект в данной серии ролевых игр. К сожалению, анонс новой Fable в прошлом году состоялся просто ради анонса: абсолютно никакими подробностями с нами не поделились, поэтому рискнём предположить, что новинка всё ещё находится в стадии препроизводства.