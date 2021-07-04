Геймплейный трейлер Project Relic — ролевого экшена с высокой динамикой боёв
Разработчики из Project Cloud Games опубликовали геймплейный ролик Project Relic — многопользовательского ролевого экшена с высокой динамикой. В представленном материале мы можем увидеть двух персонажей, доступных для отыгрыша. Девушка орудует мечом и кинжалом, пока парень рассекает врагов парными кинжалами.
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События Project Relic происходят в фэнтезийном мире, полном монстров и опасностей. Над созданием проекта трудится команда, в состав которой входит только девять человек. Среди них, между прочим, есть те, кто ранее работал над проектами серии Call of Duty и League of Legends.
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Project Relic готовится к релизу в будущем году на PC и консолях.
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