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Sea of Thieves ожидаемо продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam

Слишком уж привлекательным многие геймеры посчитали дополнение с капитаном Джеком Воробьём.
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С момента запуска тематического дополнения по «Пиратам Карибского моря» в экшене Sea of Thieves прошло уже больше полутора недель, однако заинтересованность сообщества в его наполнении от этого нисколько не уменьшилась: благодаря данному аддону игра вот уже вторую неделю подряд удерживает лидерство в еженедельном чарте продаж в Steam.

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На средней ступеньке пьедестала разместилась Forza Horizon 4, на нижней — Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition. Данные проекты также уже завсегдатаи чарта продаж в Steam, разве что позиции в нём были чуть пониже.

Но не будем толочь воду в ступе; вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam за минувшую неделю:

  • Sea of Thieves;
  • Forza Horizon 4
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Forza Horizon 4 Deluxe;
  • Rust;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • It Takes Two;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Valve Index VR Kit.
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