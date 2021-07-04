С момента запуска тематического дополнения по «Пиратам Карибского моря» в экшене Sea of Thieves прошло уже больше полутора недель, однако заинтересованность сообщества в его наполнении от этого нисколько не уменьшилась: благодаря данному аддону игра вот уже вторую неделю подряд удерживает лидерство в еженедельном чарте продаж в Steam.

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На средней ступеньке пьедестала разместилась Forza Horizon 4, на нижней — Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition. Данные проекты также уже завсегдатаи чарта продаж в Steam, разве что позиции в нём были чуть пониже.

Но не будем толочь воду в ступе; вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam за минувшую неделю: