Sea of Thieves ожидаемо продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam
С момента запуска тематического дополнения по «Пиратам Карибского моря» в экшене Sea of Thieves прошло уже больше полутора недель, однако заинтересованность сообщества в его наполнении от этого нисколько не уменьшилась: благодаря данному аддону игра вот уже вторую неделю подряд удерживает лидерство в еженедельном чарте продаж в Steam.
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На средней ступеньке пьедестала разместилась Forza Horizon 4, на нижней — Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition. Данные проекты также уже завсегдатаи чарта продаж в Steam, разве что позиции в нём были чуть пониже.
Но не будем толочь воду в ступе; вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam за минувшую неделю:
- Sea of Thieves;
- Forza Horizon 4
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Forza Horizon 4 Deluxe;
- Rust;
- Halo The Master Chief Collection;
- It Takes Two;
- Red Dead Redemption 2;
- Valve Index VR Kit.
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