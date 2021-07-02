Хотя Mortal Kombat 11 этой весной исполнилось всего два годика, разработчики из NetherRealm Studios посчитали, что этого вполне достаточно, чтобы бросить своё творение без нового контента, отправив его, если так можно выразиться, в свободное плавание. О том, что 11-я номерная часть культовой серии файтингов остаётся без DLC, авторы сообщили пару часов назад в своём Twitter.

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Согласно заявлению разработчиков, NetherRealm переключается на производство своего следующего проекта. Информацией о нём с нами авторы пока не делятся, но логичнее всего предположить, что это следующая часть Injustice.

Стоит отметить, что NetherRealm в своём «твите» перечислила лишь прекращение выпуска дополнительного контента, поэтому, возможно, патчи с различными правками продолжат выходить.