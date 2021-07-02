В начале февраля этого года издательство Take-Two Interactive сообщило о том, что Rockstar Games покидает один из её основателей Дэн Хаузер. Что ж, сегодня выяснилось, пусть пока и не официально, что долго без дела Хаузер сидеть не собирался: как передаёт издание The Gamer, ссылаясь на опубликованную документацию из британских государственных учреждений, Дэн основал новую компанию под названием Absurd Ventures in Games.

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Хотя гадать по названиям — занятие крайне неблагодарное, но можно рискнуть и предположить, что Хаузеру стало скучно, и он решил заняться продвижением амбициозных, но при этом очень рискованных идей в игровой промышленности.

Напомним, что Хаузер не просто возглавлял Rockstar Games, а принимал непосредственное участие в производстве всех хитов своей компании, включая серии Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully и даже Max Payne 3.