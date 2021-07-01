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Авторы ролевого киберпанк-экшена Gamedec показали, как выбор игрока может влиять на развитие сюжета

Блок-схемы из Detroit помните? Здесь такая же вариативность.
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Студия Anshar, которая в данный момент трудится над ролевой игрой Gamedec, опубликовала новый трейлер, посвящённый ключевой составляющей, — сюжету и системе принятия решений. Выбор героя и последствия здесь действительно есть, эта механика работает.

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В новом ролике разработчики в довольно развлекательной манере нарисовали для зрителя огромную схему, которая наглядно показывает, каким образом отдельно взятые решения могут влиять на развитие сюжета. Если вы помните блок-схемы прохождений в приключенческой игре Detroit, то вам ничего дополнительно объяснять сейчас не нужно.

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Действие ролевой игры Gamedec поставлено в декорациях дождливого мегаполиса, в котором уже давно случился киберпанк. Ну, вы понимаете: дождь, неон, высокая преступность и виртуальные путешествия по альтернативным мирам. Всё это в мире Gamedec есть. В этой игре, как утверждают авторы, на общее повествования и реплики в отдельно взятых диалогах будет влиять множество факторов: предыстория героя, его специализация, пул предыдущих решений, отношения с отдельно взятыми персонажами, целыми фракциями и многое другое.

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Не стоит забывать, что иногда действие Gamedec будет перемещаться в виртуальный мир с иным сеттингом, где превращение героя в кота — вполне обычное дело.

Релиз Gamedec должен случиться 16 сентября на PC, у проекта есть собственная страничка в Steam. В ситуации с этим проектом сейчас смущает только один факт: отсутствие полноценной озвучки всех диалогов. Будем надеяться, что в случае положительного принятия проекта публикой героев «научат» говорить к выходу какой-нибудь Director’s Cut.

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