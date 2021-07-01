Глобальная стратегия Old World от создателя Civilization IV выбралась из раннего доступа
Времена, когда в сегменте исторических (псевдоисторических) глобальных стратегий верховодила исключительно франшиза Sid Meier’s Civilization, к счастью, уходят в прошлое. Это плюс как для индустрии в целом, так и для фанатов «Цивы», поскольку в отсутствие конкуренции культовая серия от дядюшки Сида Мейера откровенно закостенела и потеряла совесть, чего в дальнейшем быть уже не должно. Благодарить за это можно будет, в частности, 4X-стратегию Old World, которая сегодня выбралась из раннего доступа в Epic Games Store.
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Напомним, что Old World больше относится именно к историческим глобальным стратегиям без геймплейных допущений вроде бессмертия руководителя государства. В Old World надо будет заботиться о воспитании своих преемников, вбивая в них азы управления своим государством. В противном случае все прежние заслуги могут провалиться в тартарары. В общем, всё как в жизни.
Кроме того, в Old World несколько отличается система ходов. Да, игра пошаговая, но юниты могут получать несколько приказов за ход в зависимости от уровня нашей власти. Чем больше власть, читай — управленческий ресурс, тем больше приказов в ход могут исполнять юниты, тем быстрее развивается и эффективнее воюет государство. Победа здесь тоже не так однозначна, как в Civilization: чтобы выиграть, нужно выполнить несколько национальных амбиций, которые меняются в зависимости от вашего геймплея и случайных обстоятельств в самой партии.
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