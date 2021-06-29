Неудачная Magic Legends так и не выйдет из «беты» — серверы игры закроются в октябре
Этой весной проект Magic Legends, представляющий собой ролевой экшен с элементами ККИ, отправился на просторы открытого бета-тестирования. Разработчики рассчитывали осуществить полноценный релиз до конца этого года, но игра была настолько прохладно встречена публикой, что планы пришлось пересмотреть. Причём, самым кардинальным образом: несколько часов назад коллектив Cryptic Studios сообщил о том, что Magic Legends не суждено отправиться во взрослую жизнь — проект закроется 31 октября.
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По словам разработчиков, они гордятся своей работой, но, очевидно, их видение Magic Legends оказалось ошибочным. Все деньги, которые игроки уже успели потратить в Magic Legends в ходе открытого бета-тестирования в магазине Arc и Epic Games Store, будут им возвращены в полном объёме.
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