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Онлайн-экшен Enlisted пополнился кампанией «Битва за Берлин», новым режимом и боевым пропуском

Игра развивается.
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Разработчики из Gaijin Entertainment совместно с Darkflow Interactive опубликовали информацию по дальнейшей поддержке контентом условно-бесплатного экшена Enlisted. Сходу нам дали понять, что стартовал новый сезон боевого пропуска, а кампания «Битва за Берлин» доступна всем игрокам без ограничений. Но это только самое начало.

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Комфорт пребывания для гордых одиночек — важная тема, которую разработчики отработали в новом дополнении. Режим для такой категории игроков был существенно доработан с учётом пожеланий пользователей. Важно, что теперь огонь по своим наносит урон, а карта и список убийств скрыты. Для лучшего ориентирования на местности игроку придётся находить на локациях укромные места чтобы свериться с картой.

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В новых сюжетных локациях действие переместилось в Берлин — в частности, на Лертерский вокзал. Новая техника и солдаты для сюжетного режима тоже представлены, вот список интересного:

  • самолёты Як-3 и Me.410 B-1;
  • «самоходки» СУ-85М и Panzer IV/70 (A);
  • огнемётчики 137-й пехотной дивизии с огнемётами РОКС-2 и солдаты с пулемётом ДПМ.

Ещё один важный элемент, о котором мы упоминали, — боевой пропуск. Его прохождение сулит игрокам получение редких видов вооружения и техники. Всего запланировано к выдаче: пять самолётов и один танк, модификация М1А1 Carbine для морской пехоты США, финский пистолет-пулемёт КП-26 за авторством Аймо Лахти, пистолет-пулемёт Дегтярёва ПДМ-42.

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Будут и более мелкие награды, как и положено по негласным правилам формирования дорожной карты боевого пропуска. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Enlisted. Проект доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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