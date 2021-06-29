Компания Samsung в рамках выставки мобильных технологий MWC 2021, которая проходит в Барселоне, анонсировала One UI Watch — программную платформу для носимых устройств. Данную ОС компания Samsung разрабатывала совместно с Google, она основана на базе Wear OS и придёт на смену Tizen.

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Самое важное нововведение платформы — доступ к приложениям из Google Play. Разработчики заверяют, что все программы, установленные на смартфон, автоматически попадут и на «умные» часы. По задумке архитекторов, новый интерфейс свяжет смартфон с «умными» часами или другими носимыми устройствами. Производительность One UI Watch существенно улучшена по сравнению с Tizen, равно как и совместимость.

Если продолжать разговор про оптимизацию и совместимость, то для One UI Watch обещана тесная интеграция с приложениями для фитнеса, мониторинга здоровья, спорта, музыки и так далее. На этом этапе также проектируется и продумывается синхронизация интерфейсов программы для смартфона и носимого устройства, что логично.

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Ещё один элемент, о котором шёл разговор в момент анонса, — инструментарий для создания циферблатов. Samsung представит для разработчиков расширенный пакет по созданию и тонкой настройке внешнего вида этого элемента.

Первым устройством на базе One UI Watch станет Galaxy Watch 4 от Samsung. Полноценные анонс и показ устройства должны состояться в августе текущего года.