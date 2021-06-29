Последние годы в игровой индустрии нарастает мода на кроссплей — когда пользователи разных платформ (PC, консолей и даже смартфонов) могут играть друг с другом в одних матчах или же в одних группах, если речь идёт о PvE-проектах. Хотя система, безусловно, позитивная и полезная, не все разработчики считают своим долгом внедрять её в свои проекты. Среди таковых, например, коллектив Cold Iron Studios, сообщивший о том, что в их планы пока не входит включение кроссплея в их кооперативный шутер Aliens Fireteam.

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Естественно, ключевое слово во всей этой истории — «пока». Возможно, после релиза поддержка кроссплея в Aliens Fireteam всё же рано или поздно появится в одном из обновлений: слишком уж странно лишать игру такой функциональности в 2021 году.

Зато «кроссгенность» — в наличии. Проще говоря, обладатели консолей прошлого и текущего поколений смогут играть вместе в пределах одного семейства приставок (PlayStation или Xbox).

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Релиз Aliens Fireteam, которая, к слову, с недавних пор имеет подзаголовок Elite, запланирована к выходу 24 августа. События игры разворачиваются спустя 23 года после трилогии «Чужой», а нам вместе с товарищами предстоит отстреливаться от идеальных организмов, полагаясь только на себя и взаимовыручку.