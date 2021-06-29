Кооперативный шутер Aliens Fireteam пока обойдётся без поддержки кроссплея
Последние годы в игровой индустрии нарастает мода на кроссплей — когда пользователи разных платформ (PC, консолей и даже смартфонов) могут играть друг с другом в одних матчах или же в одних группах, если речь идёт о PvE-проектах. Хотя система, безусловно, позитивная и полезная, не все разработчики считают своим долгом внедрять её в свои проекты. Среди таковых, например, коллектив Cold Iron Studios, сообщивший о том, что в их планы пока не входит включение кроссплея в их кооперативный шутер Aliens Fireteam.
реклама
Естественно, ключевое слово во всей этой истории — «пока». Возможно, после релиза поддержка кроссплея в Aliens Fireteam всё же рано или поздно появится в одном из обновлений: слишком уж странно лишать игру такой функциональности в 2021 году.
Зато «кроссгенность» — в наличии. Проще говоря, обладатели консолей прошлого и текущего поколений смогут играть вместе в пределах одного семейства приставок (PlayStation или Xbox).
реклама
Релиз Aliens Fireteam, которая, к слову, с недавних пор имеет подзаголовок Elite, запланирована к выходу 24 августа. События игры разворачиваются спустя 23 года после трилогии «Чужой», а нам вместе с товарищами предстоит отстреливаться от идеальных организмов, полагаясь только на себя и взаимовыручку.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила