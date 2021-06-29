В PUBG появилась новая карта с механикой конкуренции за возрождение
Хотя многие постоянно «хоронят» PlayerUnknown’s Battlegrounds, неподкупная статистика гласит о том, что ежедневное пиковое число пользователей в данной королевской битве никогда не падает ниже 350 тысяч человек. Проще говоря, проект востребован, и его необходимо своевременно обновлять. Что разработчики и делают: сегодня для игры вышло обновление 12.2, содержащее новую карту с новой (для PUBG) механикой, новым оружием, машинами и пропуском выжившего.
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Самое главное — новое поля боя Taego. Размер карты — 64 квадратных километра, и на ней представлена уникальная для PUBG механика возрождения под названием Comeback BR. Погибнув в начальной стадии боя, игроки попадают в отдельную локацию (местный аналог ГУЛага из Call of Duty Warzone), где сражаются за право возрождения на Taego. Система работает только при игре в режиме отрядов.
Если же вы предпочитаете одиночный геймплей, то можете «поднять» сами себя с помощью специального медицинского набора. Неизвестно, шутка это от разработчиков или нет, но по умолчанию данный медицинский набор активируется клавишей F. Набором можно пользоваться и в режиме сражений отрядов.
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Наконец, в обновлении 12.2 содержится новое оружие и транспорт, а также новый боевой пропуск с дополнительными наградами
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