В момент анонса операционной системы Windows 11 мы вам писали о том, что компания Microsoft представила приложение PC Health Check. Оно позволяет определить, подходит ли конфигурация компьютера пользователя для новой ОС. В первоначальном варианте программа после короткого опроса системы просто выдавала вердикт: подходит или не подходит.

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Обновлённая версия PC Health Check более точнее устанавливает причину несовместимости компьютера с новой операционной системой от Microsoft. Таким образом, пользователь сразу сможет понять, какой компонент своей машины ему нужно заменить перед установкой Windows 11 (если это требуется).

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Пользователи, которые ранее установили себе PC Health Check, смогут обновить приложение до актуальной версии, не удаляя старую версию. Microsoft пообещала продолжить работать над приложением, делая его более информативным и удобным. Новые версии PC Health Check будут выдавать ещё более подробную информацию о совместимости PC пользователя с Windows 11.