Как настоящие: энтузиаст показал заснеженные горные вершины на движке Unreal Engine 5
То, что Unreal Engine 5 может помочь видеоиграм осуществить прорыв и вплотную приблизиться к фотореализму, можно было понять ещё год назад во время анонса данного передового движка, однако реальные демонстрации его возможностей стали появляться лишь после его выпуска в раннем доступе в прошлом месяце. Продолжают они выходить и сейчас, и энтузиаст Melhem Sfeir на своём YouTube канале продемонстрировал отрывок из своей технодемки Unreal Engine 5, на которой запечатлены заснеженные горные вершины.
реклама
При создании демонстрации энтузиаст использовал инструменты Nanite и Lumen, которые позволяют создавать правдоподобные игровые ассеты и обеспечивать реалистичное глобальное освещение соответственно. Для воспроизведения «демки» Melhem Sfeir использовал графический ускоритель GeForce RTX 3070, который умудрялся выдавать минимально приемлемый по современным меркам фреймрейт в районе 60 fps.
реклама
Пользуясь случаем, отметим, что это не единственная работа энтузиаста на Unreal Engine 5. Пару недель назад он выкладывал не менее впечатляющую демонстрацию тропического леса, а ещё раньше — морское побережье. Crysis будущего мог бы выглядеть именно так.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила