То, что Unreal Engine 5 может помочь видеоиграм осуществить прорыв и вплотную приблизиться к фотореализму, можно было понять ещё год назад во время анонса данного передового движка, однако реальные демонстрации его возможностей стали появляться лишь после его выпуска в раннем доступе в прошлом месяце. Продолжают они выходить и сейчас, и энтузиаст Melhem Sfeir на своём YouTube канале продемонстрировал отрывок из своей технодемки Unreal Engine 5, на которой запечатлены заснеженные горные вершины.

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При создании демонстрации энтузиаст использовал инструменты Nanite и Lumen, которые позволяют создавать правдоподобные игровые ассеты и обеспечивать реалистичное глобальное освещение соответственно. Для воспроизведения «демки» Melhem Sfeir использовал графический ускоритель GeForce RTX 3070, который умудрялся выдавать минимально приемлемый по современным меркам фреймрейт в районе 60 fps.

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Пользуясь случаем, отметим, что это не единственная работа энтузиаста на Unreal Engine 5. Пару недель назад он выкладывал не менее впечатляющую демонстрацию тропического леса, а ещё раньше — морское побережье. Crysis будущего мог бы выглядеть именно так.