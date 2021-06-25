В реалистичном шутере Hell Let Loose про Вторую мировую проходят выходные бесплатного доступа
Вот уже больше двух лет реалистичный боевик Hell Let Loose пребывает на просторах раннего доступа Steam. За это время проект успел получить очень высокие пользовательские рейтинги, массу обновлений и исправлений, поэтому уже через месяц, 27 июля, неприглядная табличка «Early Access» с его страницы исчезнет. По случаю скорого полноценного релиза в Hell Let Loose решили провести выходные бесплатного доступа.
реклама
Также авторы рассказали, что к выходу из раннего доступа в Hell let Loose появится масса контента на советскую тематику: оружие времён Великой Отечественной, включая «мосинки» различных моделей, а также новые поля боя, включая Сталинград, который отлично подойдёт для самых разных стилей игры.
Акция бесплатного доступа продлится до понедельника, а вплоть до 8 июля на Hell Let Loose будет действовать 25-процентная скидка, так что достигнутый в ходе бесплатных выходных прогресс можно будет продолжить.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила