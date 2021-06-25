Вот уже больше двух лет реалистичный боевик Hell Let Loose пребывает на просторах раннего доступа Steam. За это время проект успел получить очень высокие пользовательские рейтинги, массу обновлений и исправлений, поэтому уже через месяц, 27 июля, неприглядная табличка «Early Access» с его страницы исчезнет. По случаю скорого полноценного релиза в Hell Let Loose решили провести выходные бесплатного доступа.

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Также авторы рассказали, что к выходу из раннего доступа в Hell let Loose появится масса контента на советскую тематику: оружие времён Великой Отечественной, включая «мосинки» различных моделей, а также новые поля боя, включая Сталинград, который отлично подойдёт для самых разных стилей игры.

Акция бесплатного доступа продлится до понедельника, а вплоть до 8 июля на Hell Let Loose будет действовать 25-процентная скидка, так что достигнутый в ходе бесплатных выходных прогресс можно будет продолжить.