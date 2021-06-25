GOG продолжает демонстрировать, что он умеет дарить подарки не хуже, чем Epic Games Store. По крайней мере, в рамках летней распродажи. Итак, несколько минут назад в GOG стартовала раздача сборника киберпанковых тактических ролевых игр Shadowrun Trilogy. Раздача будет продолжаться ещё 72 часа, так что времени на реагирование предостаточно.

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В сборник Shadowrun Trilogy входят Deluxe- или Director’s Cut-версии следующих проектов серии: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall и Shadowrun Hong Kong. На своё время очень достойные игры, которые и сегодня могут удивить даже избалованных геймеров.