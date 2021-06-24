Симулятор космического инженера Kerbal Space Program получит улучшения для «некстгена»
Разработчики замечательного симулятора космического инженера Kerbal Space Program сообщили о том, что уже этой осенью их творение заглянет на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект обзаведётся подзаголовком Enhanced Edition, а это значит, что игроки могут ожидать улучшений в графическом и не только планах.
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Итак, осенью владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут привести народ Кербина к звёздам в повышенном разрешении и при более высокой частоте кадров, с улучшенными шейдерами и текстурами более высокого разрешения. Кроме того, консольные версии Kerbal Space Program будут полностью поддерживать клавиатуры и мыши, а обновление с «пастгена» будет бесплатным.
Стоит напомнить, что летом позапрошлого года был анонсирован «сиквел» — Kerbal Space Program 2 — но из-за предельно всем понятных обстоятельств разработки его релиз пришлось отложить сначала на осень 2021-го, затем и вовсе — до 2022-го без конкретики. Впрочем, такие проекты — единичные, а их срок жизни составляет годы, если не десятки лет. Так что их можно подождать.
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