Пока мы в редакции готовим гигантский материал по официально анонсированной сегодня «созданной для гейминга» Windows 11, в мире игр тем временем продолжают появляться новости, требующие публикации. Так, в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача сразу двух игр: Horizon Chase Turbo и Sonic Mania. Забрать их можно будет вплоть до 1 июля, 18:00 по московскому времени.

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Игры довольно простенькие и совсем не претендующие на звание шедевров игровой промышленности. Horizon Chase Turbo — это аркадная гонка, тогда как Sonic Mania — платформер о знаменитом синем ёжике Сонике.

Через неделю раздача сменится на головоломку The Spectrum Retreat в сеттинге недалёкого будущего, где нам предстоит исследовать роскошный отель и раскрыть его секреты.