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В Epic Games Store началась бесплатная раздача Horizon Chase Turbo и Sonic Mania

Дальше — не лучше.
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-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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Пока мы в редакции готовим гигантский материал по официально анонсированной сегодня «созданной для гейминга» Windows 11, в мире игр тем временем продолжают появляться новости, требующие публикации. Так, в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача сразу двух игр: Horizon Chase Turbo и Sonic Mania. Забрать их можно будет вплоть до 1 июля, 18:00 по московскому времени.

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<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
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Игры довольно простенькие и совсем не претендующие на звание шедевров игровой промышленности. Horizon Chase Turbo — это аркадная гонка, тогда как Sonic Mania — платформер о знаменитом синем ёжике Сонике.

Через неделю раздача сменится на головоломку The Spectrum Retreat в сеттинге недалёкого будущего, где нам предстоит исследовать роскошный отель и раскрыть его секреты.

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