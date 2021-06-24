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Свежие подробности Dying Light 2: заражение, паркур и особенности кооператива

Заражены все. Даже выжившие.
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Dying Light 2 наконец-то обладает точной датой выхода, так что данный проект отныне является одним из самых ожидаемых в текущем году. Неудивительно, что журналисты стремятся побеседовать с разработчиками и выудить из них дополнительную информацию. Частично это удалось сделать изданию GameInformer, любезно поделившемуся интервью со студией Techland.

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Итак, на момент действия Dying Light 2 всё население планеты, включая выживших, заражено. Попытки создать вакцину провалились, так что людям осталось только учиться жить с инфекцией в своём организме. Антидоты лишь замедляют развитие болезни, равно как солнечный свет, вернее, его ультрафиолетовое излучение. Поэтому днём вы в порядке, а вот ночью могут начинаться проблемы, и за состоянием здоровья необходимо следить при помощи так называемого биомаркера, закреплённого на запястье носителя.

Наш герой по имени Эйден принадлежит к касте пилигримов: путешественников, выходящих за пределы Города — единственного оставшегося в живых крупного человеческого поселения, поэтому и имеющего такое лаконичное название.

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Выжившие обитают на верхних этажах Города, тогда как улицы — вотчина уже мутировавших под действием вируса людей. Соответственно, чтобы перемещаться по городу, вам предстоит много бегать по крышам, пользоваться крюком-кошкой, зиплайнами и специальными трамплинами. Конечно, никто не мешает гулять по улицам, но в таком случае придётся часто и много сражаться с мутантами.

Затронули и тему совместного прохождения. Поскольку в Dying Light 2 от принимаемых решений зависят долгосрочные последствия, то разработчикам пришлось сделать хозяина матча («хоста») ответственным за их (решений) принятие. Полагаем, проблем с этим не возникнет, поскольку кооператив будет проходиться вместе с друзьями, а все решения приниматься с их согласия.

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Дополнительными подробностями Techland планирует поделиться на следующей неделе в рамках нового эпизода Dying 2 Know. Релиз Dying Light 2 назначен на 7 декабря на всех актуальных платформах.

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Свежие подробности Dying Light 2: заражение, паркур и особенности кооператива
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