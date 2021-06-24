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Ролевая игра GreedFall на следующей неделе выйдет на PS5 и Xbox Series и получит сюжетное дополнение

Продолжается оккупация «некстгена» сугубо «пастгенными» играми.
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Прошлой осенью авторы тепло принятой публикой ролевой игры GreedFall пообещали, что уже в 2021-м году их творение получит полноценные версии для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Половина года уже на излёте, а «некстгенной» версии GreedFall всё нет. К счастью, ждать осталось совсем недолго: разработчики сообщили, что полноценные «нативные» версии GreedFall для платформ нового поколения появятся уже в следующую среду, 30 июня.

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Владельцы PS5 и Xbox Series смогут оценить улучшенную графику, поддержку разрешения 4K, быстрые загрузки, а также повышенную производительность. В общем, ничего особенного — всё стандартно.

А вот что достойно упоминания, так это дополнение The Vespe Conspiracy, релиз которого состоится в тот же день — 30 июня — на всех платформах. По сюжету, мы отправимся в ранее неизведанный регион острова Тир Фради и столкнёмся с различными интригами, заговорами, манипуляциями и тайнами, угрожающими балансу сил в мире. Ожидайте новых противников, новое оружие и экипировку, а также массу новых агрессивных зверей.

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15:06
Чтоб спутниками пользоваться, нужно покупать пакет за абонплату. И если компания Муска не будет оказывать услуги в определенной стране, там все работать не будет, как Спотифай примерно. Или Нетфликс
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