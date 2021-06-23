Принадлежащий китайскому игровому гиганту Tencent коллектив TiMi Studios обрёл славу, выпустив очень популярный по меркам мобильного гейминга проект Call of Duty Mobile. Амбиции у команды, естественно, выросли пропорционально доходам Tencent, и в TiMi решили, что надо идти дальше и покорять новые вершины. Таковыми для студии станет AAA-сегмент кроссплатформенных игр, для которого TiMi откроет новый офис, территориально расположенный в популярном среди IT-компаний городе Белвью, штат Вашингтон. Проще говоря, по соседству с Valve.

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Естественно, простых амбиций для подобных проектов недостаточно — нужен опыт и знания. Поделятся ими с TiMi Studios ветераны игровой индустрии Скотт Уорнер и Роси Загорчева, принимавшие участие в работе над играми франшиз Battlefield, Halo, а также над культовыми Icewind Dale и даже Planescape Torment.

Первым проектом свежеобразованного коллектива станет оригинальный шутер-сервис для разных платформ. Каких, не указывается, но AAA-сегмент подразумевает, что на PC и консолях он появится.