Авторы Call of Duty Mobile решили заняться производством высокобюджетных кроссплатформенных игр
Принадлежащий китайскому игровому гиганту Tencent коллектив TiMi Studios обрёл славу, выпустив очень популярный по меркам мобильного гейминга проект Call of Duty Mobile. Амбиции у команды, естественно, выросли пропорционально доходам Tencent, и в TiMi решили, что надо идти дальше и покорять новые вершины. Таковыми для студии станет AAA-сегмент кроссплатформенных игр, для которого TiMi откроет новый офис, территориально расположенный в популярном среди IT-компаний городе Белвью, штат Вашингтон. Проще говоря, по соседству с Valve.
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Естественно, простых амбиций для подобных проектов недостаточно — нужен опыт и знания. Поделятся ими с TiMi Studios ветераны игровой индустрии Скотт Уорнер и Роси Загорчева, принимавшие участие в работе над играми франшиз Battlefield, Halo, а также над культовыми Icewind Dale и даже Planescape Torment.
Первым проектом свежеобразованного коллектива станет оригинальный шутер-сервис для разных платформ. Каких, не указывается, но AAA-сегмент подразумевает, что на PC и консолях он появится.
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