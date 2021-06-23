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Библиотеку Xbox Game Pass вскоре пополнят Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и ещё восемь проектов

Взамен уберут восемь непопулярных игр.
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Компания Microsoft определилась с набором игр, которые в скором времени пополнят библиотеку Xbox Game Pass. Всего заявлено девять проектов, точные даты их появления в сервисе тоже объявлены.

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  • Worms Rumble (Xbox и PC) — 23 июня;
  • Iron Harvest (PC) — 24 июня;
  • Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox и PC) — 24 июня;
  • Prodeus (PC) — 24 июня;
  • Bug Fables: The Everlasting Sapling (Xbox и PC) — 1 июля;
  • Gang Beasts (Xbox и PC) — 1 июля;
  • Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox и PC) — 1 июля;
  • Limbo (Xbox и PC) — 1 июля.
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Для игроков тех стран, где официально работает «облачный» сервис xCloud, в Xbox Game Pass дополнительно выпустят Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. К сожалению, в России «облако» от Microsoft пока не представлено официально. Дополнительно редмондцы объявили, что к началу июля из подписочного сервиса будут убраны некоторые проекты — всего их будет восемь.

После 30 июня доступ к следующим играм заблокируют:

  • Battle Chasers: Nightwar (Xbox и PC);
  • Marvel vs. Capcom: Infinite (Xbox и PC);
  • Mistover (PC);
  • Monster Hunter World (Xbox);
  • Out of the Park Baseball 21 (PC);
  • Outer Wilds (Xbox);
  • Soulcalibur VI (Xbox);
  • The Messenger (Xbox и PC).
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