Библиотеку Xbox Game Pass вскоре пополнят Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и ещё восемь проектов
Компания Microsoft определилась с набором игр, которые в скором времени пополнят библиотеку Xbox Game Pass. Всего заявлено девять проектов, точные даты их появления в сервисе тоже объявлены.
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- Worms Rumble (Xbox и PC) — 23 июня;
- Iron Harvest (PC) — 24 июня;
- Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox и PC) — 24 июня;
- Prodeus (PC) — 24 июня;
- Bug Fables: The Everlasting Sapling (Xbox и PC) — 1 июля;
- Gang Beasts (Xbox и PC) — 1 июля;
- Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox и PC) — 1 июля;
- Limbo (Xbox и PC) — 1 июля.
Для игроков тех стран, где официально работает «облачный» сервис xCloud, в Xbox Game Pass дополнительно выпустят Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. К сожалению, в России «облако» от Microsoft пока не представлено официально. Дополнительно редмондцы объявили, что к началу июля из подписочного сервиса будут убраны некоторые проекты — всего их будет восемь.
После 30 июня доступ к следующим играм заблокируют:
- Battle Chasers: Nightwar (Xbox и PC);
- Marvel vs. Capcom: Infinite (Xbox и PC);
- Mistover (PC);
- Monster Hunter World (Xbox);
- Out of the Park Baseball 21 (PC);
- Outer Wilds (Xbox);
- Soulcalibur VI (Xbox);
- The Messenger (Xbox и PC).
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