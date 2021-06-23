Компания Microsoft определилась с набором игр, которые в скором времени пополнят библиотеку Xbox Game Pass. Всего заявлено девять проектов, точные даты их появления в сервисе тоже объявлены.

реклама

Worms Rumble (Xbox и PC) — 23 июня;

Iron Harvest (PC) — 24 июня;

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox и PC) — 24 июня;

Prodeus (PC) — 24 июня;

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Xbox и PC) — 1 июля;

Gang Beasts (Xbox и PC) — 1 июля;

Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox и PC) — 1 июля;

Limbo (Xbox и PC) — 1 июля.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Для игроков тех стран, где официально работает «облачный» сервис xCloud, в Xbox Game Pass дополнительно выпустят Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. К сожалению, в России «облако» от Microsoft пока не представлено официально. Дополнительно редмондцы объявили, что к началу июля из подписочного сервиса будут убраны некоторые проекты — всего их будет восемь.

После 30 июня доступ к следующим играм заблокируют: