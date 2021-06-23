Формально релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 состоялся ещё в начале июня, но из-за технических сложностей он обошёл стороной PlayStation 5. Игрокам порекомендовали подождать, и вот, сегодня наконец-то уточнили, насколько долго предстоит ограничиваться функцией обратной совместимости. В масштабах вселенной совсем недолго, а вот в масштабах жизненного цикла игры уже немало — до 24 августа.

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В указанный день запускать Sniper Ghost Warrior Contracts 2 на PlayStation 5 можно будет в режимах производительности и качества при 2K@60fps и 4K@30fps соответственно, радоваться текстурам высокого разрешения, полной поддержке адаптивных триггеров контроллера DualSense, ну и быстрым загрузкам, куда уж без них.

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Sniper Ghost Warrior Contracts 2 получила довольно высокие пользовательские оценки и была отмечена как достойное развитие идей первой части «Контрактов».