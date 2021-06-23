Там, где с оглашением точных дат выхода своих «тормозят» официальные разработчики, на связь зачастую выходят различные розничные сети. Так случилось и с Aliens Fireteam — анонсированным в начале весны кооперативным шутером во вселенной «Чужих». Сначала дату выхода — 24 августа — обнаружили на страницах сети BestBuy, затем информацию уже подтвердил Steam.

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Напомним, что геймплейно Aliens Fireteam, у которой теперь, кстати, зачем-то имеется подзаголовок Elite, представляет собой совместный шутер на выживание, где нам с товарищами необходимо проявлять чудеса командной работы и взаимовыручки, дабы выстоять против полчищ ксеноморфов. События игры разворачиваются через 23 года после истории трилогии «Чужой».

Релиз запланирован на всех актуальных платформах.