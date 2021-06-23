Разработчики из студии Luminous Productions, представили свежие кадры с реальным игровым процессом Forspoken — ролевого боевика, над которым они сейчас работают. Как утверждают авторы, всё представленное действо было заснято на PC с использованием AMD FidelityFX Super Resolution. Представители Luminous Productions утверждают, что технология помогла повысить производительность игры, что обеспечит игрокам более мягкий переход на 4K при 60 fps.

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Глава студии, господин Такеси Арамаки, отметил, что философия AMD GPUOpen позволит поднять технические стандарты всей игровой индустрии. Это должно облегчить жизнь простым игрокам.

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Напомним, Forspoken расскажет историю Фреи Холланд — обычной девушки, которая оказалась в магическом мире. Для выживания ей нужно будет овладеть магическими способностями. Релиз проекта намечен на следующий год, среди целевых платформ пока значатся только PC и PlayStation 5.