Авторы Marvel’s Avengers решают проблему с выведением на экран личных данных игроков
Как оно часто бывает, обновления игр вносят в них не только исправления, но и периодически ломают уже имеющиеся системы. Так произошло и с Marvel’s Avengers: после сегодняшнего обновления игроки начали жаловаться, что теперь у них на экране высвечиваются их личные данные, в том числе идентификатор PlayStation Network и даже IP-адрес.
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К счастью, разработчики из Crystal Dynamics уже в курсе и вовсю трудится над решением данной проблемы. А до тех пор рекомендует не транслировать игровой процесс Marvel’s Avengers во избежание утечки персональных данных.
Обновление-хотфикс планируют выпустить завтра вечером.
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