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Epic Games открыла разработчикам бесплатный доступ к своему голосовому чату и античиту

Кому-то пригодится.
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Компания Epic Games предоставила разработчикам бесплатный доступ к собственному голосовому чату и системе античита Easy. Если говорить про античит, то его разработчики лицензируют ещё с 2018 года, а уже с июня сделали бесплатным для пользователей онлайн-сервисов Epic. Авторы данного программного инструмента заверяют, что он способен стабильно работать даже при очень высоких нагрузках на серверы, обрабатывая данные миллионов пользователей.

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Голосовой чат от Epic Games является кроссплатформенной программной «примочкой», которая сгодится для использования не только для личной связи, но и для общения в группе. Оценить работоспособность технологии можно, например, в Fortnite.

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Доступ к обоим программным продуктам обеспечивается совершенно бесплатно через Epic Online Services.

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Последние могут быть совместимы с любым игровым движком для Windows, Linux, Mac, консолях Xbox и PlayStation, а также мобильных устройств под управлением iOS и Android.

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