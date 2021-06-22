Ранняя версия градостроительной стратегии Industries of Titan уже больше года доступна непривередливым PC-игрокам на просторах Epic Games Store. Тем же, кто по тем или иным причинам привыкли всегда покупать всё в Steam, ждать пришлось аж до вчерашнего вечера. В честь запуска проекта в Steam на него вплоть до 8 июля будет действовать 20-процентная скидка, так что урвать его можно будет всего за 399 рублей.

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Действие Industries of Titan разворачивается в будущем на Титане, спутнике Сатурна. В нашу задачу войдёт развитие промышленности, добыча и переработка ресурсов, а также грамотная организация логистики. В общем, всё то, за что пытливые геймерские умы обожают градострои и экономические стратегии. К сожалению, не всегда всё возможно решить мирным дипломатическим путём, поэтому местных мятежников, которым не нравится индустриализация Титана, придётся подавлять силой.

Рейтинг у Industries of Titan пока достаточно высокий и составляет 80 %, однако выборка смехотворная, поэтому к данной статистике имеет смысл вернуться через несколько дней.