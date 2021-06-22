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Farming Simulator 22 выйдет в конце ноября, а пока смотрим кинематографический трейлер

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Симуляторы рабочих профессий, в частности, симуляторы фермера, продолжают пользоваться популярностью в игровой среде, поэтому нет ничего удивительного в том, что из года в год разработчики из Giants Software радуют нас всё новыми проектами серии Farming Simulator. Версия с индексом 22 была анонсирована этой весной, и вот, сегодня в свежем кинематографическом видеоролике разработчики огласили точную дату выхода новинки. Как выяснилось, в Giants Software тоже любят «магию чисел», поэтому Farming Simulator 22 выйдет 22 ноября этого года.

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Стоит напомнить, что Farming Simulator 22 порадует системой времён года, в зависимости от которых будут меняться и поставленные перед игроком задачи, новыми сельскохозяйственными культурами, например, виноградом, новыми видами техники и прочими важными и нужными в серии изменениями и нововведениями.

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В технической части заявлены реалистичное звуковое сопровождение, многопоточная оптимизация, темпоральное сглаживание и поддержка DirectX 12. Выйдет игра на всех актуальных платформах.

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