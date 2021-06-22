Продажи NieR: Automata: более 6 миллионов копий, у ремастера NieR Replicant тоже всё хорошо
В официальном Twitter-аккаунте серии NieR появилась информация о продажах Nier: Automata и ремастера NieR Replicant. Так вот, первую купили более 6 миллионов раз, а вторую — более 1 миллиона. Здесь нужно понимать, что речь идёт не только о цифровых продажах, но и реализованных физических копиях.
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NieR: Automata была достаточно хорошо принята публикой, в Steam у этой игре имеется 83% рейтинга на основании более 64 тысяч рецензий. В случае с NieR Replicant дела обстоят схожим образом: 85% рейтинга на основании более 8 тысяч рецензий.
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Меньшее количество отзывов связано с тем, что обновлённый приквел был выпущен только 23 апреля текущего года.
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