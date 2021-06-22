Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи NieR: Automata: более 6 миллионов копий, у ремастера NieR Replicant тоже всё хорошо

Даже в Steam отзывы радуют.
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

В официальном Twitter-аккаунте серии NieR появилась информация о продажах Nier: Automata и ремастера NieR Replicant. Так вот, первую купили более 6 миллионов раз, а вторую — более 1 миллиона. Здесь нужно понимать, что речь идёт не только о цифровых продажах, но и реализованных физических копиях.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

NieR: Automata была достаточно хорошо принята публикой, в Steam у этой игре имеется 83% рейтинга на основании более 64 тысяч рецензий. В случае с NieR Replicant дела обстоят схожим образом: 85% рейтинга на основании более 8 тысяч рецензий.

https://store.steampowered.com/app/524220/NieRAutomata/

реклама

Меньшее количество отзывов связано с тем, что обновлённый приквел был выпущен только 23 апреля текущего года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix nier automata
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Продажи NieR: Automata: более 6 миллионов копий, у ремастера NieR Replicant тоже всё хорошо
+
Самыми обсуждаемыми в Twitter играми с E3 закономерно стали Battlefield 2042, Elden Ring и новая «Зельда»
2
AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Adrenalin с поддержкой технологии FidelityFX Super Resolution
10
Глава студии-разработчика Abandoned опроверг связь с Хидео Кодзимой и Silent Hill
+
Новые подробности дополнения по «Пиратам Карибского моря» для Sea of Thieves за несколько часов до релиза
+
Чувство локтя и кооперативный угар — в релизном трейлере Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
25
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
77
Разбираемся, почему среди 10 самых популярных видеокарт 2021 года только одна от AMD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
11

Сейчас обсуждают

Renegade1979
15:09
Тебе питушаре что неясного во фразе "игра украинская"? Завтра приедет та самая СБУ, которая подавала на запрет того морденштерна, и Григорович будет извиняться перед клиентами прямо на ютубе
Украинцы недовольны тем, что рэпер Morgenstern примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
Наиль Билалов
15:09
Зачем ты нам про нищую жизнь окраины заливаешь? Об этом и без тебя все так весь мир знает.
Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
Валентин Пархоменко
15:08
Ну если по твоему для русского человека сгореть в огне это единственный возможный вариант на пути к цивилизованности - то дело твоё, жги.
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: для трейлера на E3 занизили ИИ врагов, а в тестировщики проекта записался эпатажный Моргенштерн
Ігор Петренко
15:08
Мне нет резона врать. У меня куплены все части сталкера и метро. Я поддерживаю разработчиков.
Украинцы недовольны тем, что рэпер Morgenstern примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
Ігор Петренко
15:08
Та понятно что им плевать. Но я ведь не один такой.
Украинцы недовольны тем, что рэпер Morgenstern примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
stepan0v
15:08
Среди карт gt1030, на мой взгляд, единственная полезная это ASUS с 4 HDMI pci-x 1x, и она конечно не для игр.
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
Наиль Билалов
15:07
Нет конечно не прекратился, лошки снова занесли в крипту и снова биток пошел на спад. Никогда такого еще не было и вот опять.
Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
MadMax-m16
15:07
Да пусть хоть миллион наберет. Петиция не соответствует женевской конвенции по правам человека, а Конгресс не в России находится, так что отклонят сразу.
В интернете появилась петиция, предлагающая запретить Джеффу Безосу возвращаться на Землю
Ігор Петренко
15:06
А причем тут российский сайт, или Россия? Дело в персонаже который в нормального человека вызывает приступ рвоты.
Украинцы недовольны тем, что рэпер Morgenstern примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
★★★Evgenii™★★★
15:06
Этот Ситилинк и дизайн сайта поменял на новый убогий.
Падение Ethereum ниже 2 000 долларов привело к очередной волне снижения цен на GeForce RTX 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем