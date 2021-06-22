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Самыми обсуждаемыми в Twitter играми с E3 закономерно стали Battlefield 2042, Elden Ring и новая «Зельда»

«Сталкер» даже не в первой пятёрке.
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

От E3 2021 остались лишь приятные воспоминания и надежды на качественные релизы представленных там игр, и администрация Twitter решила, что сейчас самое время подвести итоги и поделиться статистикой обсуждений представленных на данном июньском игровом мероприятии проектов.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Для начала стоит отметить, что России, Украины, Республики Беларусь и других стран СНГ нет даже в первой десятке государств, пользователи Twitter из которых обсуждали E3 2021. Как следствие, долгожданная в наших странах S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не указана администрацией Twitter в числе самых упоминаемых игр выставки. Наиболее активно «Твиттером» для обсуждения новостей с E3 2021 пользовались жители США, Японии, Испании, Великобритании, Бразилии, Франции, Канады, Мексики, Германии и Аргентины. И вот, какой список удалось сформировать на основе предпочтений геймеров из данных государств:

  • The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel;
  • Elden Ring;
  • Battlefield 2042;
  • Halo Infinite;
  • Forza Horizon 5.

Строго говоря, данная статистика приблизительно соотносится с просмотрами соответствующих видеороликов на YouTube. У всех вышеупомянутых игр количество просмотров их опубликованных в рамках E3 2021 на YouTube видеороликов стартует с 4 миллионов, тогда как у «Сталкера» суммарно на двух каналах (собственном и Xbox) — 2,6 миллиона.

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