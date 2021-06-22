От E3 2021 остались лишь приятные воспоминания и надежды на качественные релизы представленных там игр, и администрация Twitter решила, что сейчас самое время подвести итоги и поделиться статистикой обсуждений представленных на данном июньском игровом мероприятии проектов.

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Для начала стоит отметить, что России, Украины, Республики Беларусь и других стран СНГ нет даже в первой десятке государств, пользователи Twitter из которых обсуждали E3 2021. Как следствие, долгожданная в наших странах S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не указана администрацией Twitter в числе самых упоминаемых игр выставки. Наиболее активно «Твиттером» для обсуждения новостей с E3 2021 пользовались жители США, Японии, Испании, Великобритании, Бразилии, Франции, Канады, Мексики, Германии и Аргентины. И вот, какой список удалось сформировать на основе предпочтений геймеров из данных государств:

The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel;

Elden Ring;

Battlefield 2042;

Halo Infinite;

Forza Horizon 5.

Строго говоря, данная статистика приблизительно соотносится с просмотрами соответствующих видеороликов на YouTube. У всех вышеупомянутых игр количество просмотров их опубликованных в рамках E3 2021 на YouTube видеороликов стартует с 4 миллионов, тогда как у «Сталкера» суммарно на двух каналах (собственном и Xbox) — 2,6 миллиона.