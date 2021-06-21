Завтра, 23 июня, состоится релиз командного экшена Dark Alliance во вселенной Dungeons & Dragons. По такому случаю разработчики выпустили кинематографический трейлер, призванный напомнить, чем именно этот проект собирается увлекать игрока. Стычки в кооперативных забегах — главная особенность Dark Alliance.

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Игра собирается по полной программе раскрыть тематику сражений с огромными монстрами из вселенной Dungeons & Dragons. Мы сможем принять участие в забойных драках с драконами, великанами и другими невиданными тварями. В собранном отряде обязанности и способности распределяются в рамках четырёх доступных классов, каждый из которых обладает уникальным геймплеем.

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Dungeons & Dragons: Dark Alliance должна выйти на PC, Xbox и PlayStation. Примечательно, что на игровых платформах от Microsoft проект сразу попадёт в каталог Xbox Game Pass. Базовая версия этого командного экшена в Steam продаётся за 2000 рублей.