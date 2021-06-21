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Хардкорный ролевой экшен Thymesia представлен в новом геймплейном трейлере от разработчиков

Алхимия и чума — центральные темы этого проекта.
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Студия OverBorder совместно с издательством Team17 опубликовали геймплейный ролик Thymesia — ролевого экшена в привычной фэнтези-стилистике, центральной темой которого стала чума.

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В мире Thymesia чума бесчинствует, но следящие за общим порядком пытаются запретить алхимию, которая может повлиять на смертельный недуг. Закономерный итог таких непродуманных действий — общий упадок, хаос и нищета всего королевства. К тому же повсюду начали сновать ужасные твари, с которыми придётся разбираться игроку. Итак, главным героем Thymesia выступает персонаж по имени Корвус. Он потерял память, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится только больше.

Корвусу нужно будет заниматься умерщвлением жутких боссов, чтобы завладеть силой болезни и использовать её в качестве оружия. Попутно придётся возиться с улучшениями и изменениями базовых приёмов и оружия. А поиск тех самых воспоминаний поможет игроку достучаться до полной правды. В конце концов, финал игры будет зависеть только от принятых решений и собранных предметов.

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Даты релиза у Thymesia пока нет, но в Steam она точно выйдет, раз там уже есть отдельная страничка.

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Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
17:39
Графика и боевая система убогая. На уровне гаражного инди-проекта. Цена ей в районе 200р.
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Simon Crebbs
17:36
Можешь назвать ХОТЬ ОДНУ настоящую социалистическую страну на планете Земля?
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Simon Crebbs
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no_fate
17:35
До реального снижения цен еще месяц-полтора. К концу недели биток пробьет дно у 30 и посыплется дальше. Скорее всего в районе 22 закрепится, если не будет принято дополнительных ограничительных мер.
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