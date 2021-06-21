Студия OverBorder совместно с издательством Team17 опубликовали геймплейный ролик Thymesia — ролевого экшена в привычной фэнтези-стилистике, центральной темой которого стала чума.

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В мире Thymesia чума бесчинствует, но следящие за общим порядком пытаются запретить алхимию, которая может повлиять на смертельный недуг. Закономерный итог таких непродуманных действий — общий упадок, хаос и нищета всего королевства. К тому же повсюду начали сновать ужасные твари, с которыми придётся разбираться игроку. Итак, главным героем Thymesia выступает персонаж по имени Корвус. Он потерял память, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится только больше.

Корвусу нужно будет заниматься умерщвлением жутких боссов, чтобы завладеть силой болезни и использовать её в качестве оружия. Попутно придётся возиться с улучшениями и изменениями базовых приёмов и оружия. А поиск тех самых воспоминаний поможет игроку достучаться до полной правды. В конце концов, финал игры будет зависеть только от принятых решений и собранных предметов.

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Даты релиза у Thymesia пока нет, но в Steam она точно выйдет, раз там уже есть отдельная страничка.