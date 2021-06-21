Польская оперативница Ela — героиня нового трейлера Rainbow Six Extraction
Разработчики из студии Ubisoft представили трейлер Rainbow Six Extraction, ролик посвятили оперативнице по имени Элизабет Босак. Эта девушка служит в польском спецназе и откликается на позывной Ela, она способна уничтожать заражённых с помощью «Грома» — особой липкой мины.
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Сам ролик получился на редкость коротким, но разработчики, судя по всему, будут выпускать подобные материалы на постоянной основе. Rainbow Six Extraction должна поступить в продажу осенью, 16 сентября. Проект представляет собой сетевой тактический шутер, призванный раскрыть тему противостояния бесстрашных оперативников с инопланетной слизью и тварями, которых она порождает. По здешней легенде, мир планомерно занимается пришельцами, которые хотят занять Землю и поработить всё живое. Анонс игры состоялся на конференции Ubisoft в рамках выставки E3.
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Rainbow Six Extraction выйдет на PC и консолях обоих поколений.
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