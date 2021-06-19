По мере приближения к релизу игровая студия Amazon всё активнее и активнее делится подробностями своего амбициозного MMO-проекта New World. Только вчера разработчики поведали нам о системе экспедиций, как теперь продемонстрировали красоты Edengrove — одной из игровых локаций.

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Географически Edengrove располагается на севере мира Этернум, однако это вовсе не означает, что нас ждут снег и лёд. Данная локация больше относится к умеренному климату: здесь полно живописных лесов, гор, рек и озёр. Впрочем, пусть местные красоты не сбивают вас с толку: Edengrove — опасное место, служащее пристанищем самых разных желающих разорвать вас на куски созданий: от аллигаторов и медведей до дриад и прочих мифических существ.

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Релиз New World назначен на 31 августа.