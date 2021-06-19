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На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4

EA даже пришлось увеличить количество серверов в одном из регионов.
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Анонс Battlefield 2042 можно без преувеличения называть успехом: многие вспомнили, что «настоящая» Battlefield — это только про современные боевые действия, и уже запрыгнули на «поезд хайпа» в ожидании новой части серии, в которую наконец-то вернутся вертолёты, реактивные истребители и танки в привычном понимании этого слова. Многие поклонники франшизы настолько обрадовались анонсу, что с даже вернулись в Battlefield 4 — предыдущую «современную» часть серии — вызвав в некоторых регионах даже нехватку мест на игровых серверах.

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Вчера Electronic Arts сообщила, что в западном регионе США стал наблюдаться дефицит игровых «слотов» Battlefield 4, что привело к непозволительно долгому времени ожидания своей очереди. Компания увеличила серверные мощности в данном регионе, так что сейчас проблема уже должна быть решена.

Напоминаем, что действие Battlefield 2042 разворачивается понятно в каком году: по сюжету, на Земле в результате череды экологических катастроф начало наблюдаться изменение климата, а различные природные катаклизмы стали происходить даже там, где прежде они никогда не были зафиксированы. Катаклизмы привели к распаду множества государств и к масштабному кризису беженцев за всю историю человечества. Пытаться обеспечить людям новое светлое будущее будут США и Россия, на протяжении десятилетий ведших опосредованные войны, «воспитавшие» тысячи профессиональных бойцов, за которых мы и будем играть в Battlefield 2042.

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Релиз новинки назначен на 22 октября на всех актуальных платформах, однако на консолях прошлого поколения про тотальную войну на 128 «касок» можно сразу забыть: 64 — максимум.

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Every
16:46
Да кабака этот 4*анал, у меня даже не китайская плата а extreme4 просадки видны не вооруженным глазом. Было оно еще актуально до третьих рузенов и 9*** интулов - теперь разница уж если брать 4/5 рурен...
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S76256213
16:44
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Lamerusha Lat
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Игорь Анатольев
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