На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
Анонс Battlefield 2042 можно без преувеличения называть успехом: многие вспомнили, что «настоящая» Battlefield — это только про современные боевые действия, и уже запрыгнули на «поезд хайпа» в ожидании новой части серии, в которую наконец-то вернутся вертолёты, реактивные истребители и танки в привычном понимании этого слова. Многие поклонники франшизы настолько обрадовались анонсу, что с даже вернулись в Battlefield 4 — предыдущую «современную» часть серии — вызвав в некоторых регионах даже нехватку мест на игровых серверах.
реклама
Вчера Electronic Arts сообщила, что в западном регионе США стал наблюдаться дефицит игровых «слотов» Battlefield 4, что привело к непозволительно долгому времени ожидания своей очереди. Компания увеличила серверные мощности в данном регионе, так что сейчас проблема уже должна быть решена.
Напоминаем, что действие Battlefield 2042 разворачивается понятно в каком году: по сюжету, на Земле в результате череды экологических катастроф начало наблюдаться изменение климата, а различные природные катаклизмы стали происходить даже там, где прежде они никогда не были зафиксированы. Катаклизмы привели к распаду множества государств и к масштабному кризису беженцев за всю историю человечества. Пытаться обеспечить людям новое светлое будущее будут США и Россия, на протяжении десятилетий ведших опосредованные войны, «воспитавшие» тысячи профессиональных бойцов, за которых мы и будем играть в Battlefield 2042.
реклама
Релиз новинки назначен на 22 октября на всех актуальных платформах, однако на консолях прошлого поколения про тотальную войну на 128 «касок» можно сразу забыть: 64 — максимум.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила