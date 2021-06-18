Как известно, Elden Ring, следующий амбициозный проект студии FromSoftware, создавался при непосредственном участии писателя Джорджа Мартина, автора серии фэнтезийных романов «Песнь Льда и Огня». Однако его работа над игрой уже несколько лет назад полностью завершилась, о чём писатель сообщил в беседе с изданием WTTW News Chicago.

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По словам Мартина, FromSoftware попросила его проработать мир, который стал сеттингом Elden Ring, поскольку для фэнтезийных игр это одна из основных задач. Мартин выполнил свою часть работы, и теперь разработчики отталкиваются от созданного им мира. Так что технически он уже давно не участвует в производстве проекта.

«Игры как кинофильмы — они требуют много времени на производство», — справедливо отметил Мартин.

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Как уточняет Мартин, он сам, как и все игроки, с нетерпением ждёт января следующего года, чтобы увидеть, во что же выросла игра, к созданию которой он приложил руку. Напоминаем, что Elden Ring запланирована к выходу 21 января 2022-го.