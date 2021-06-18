Джордж Мартин ещё несколько лет назад закончил свою работу над Elden Ring
Как известно, Elden Ring, следующий амбициозный проект студии FromSoftware, создавался при непосредственном участии писателя Джорджа Мартина, автора серии фэнтезийных романов «Песнь Льда и Огня». Однако его работа над игрой уже несколько лет назад полностью завершилась, о чём писатель сообщил в беседе с изданием WTTW News Chicago.
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По словам Мартина, FromSoftware попросила его проработать мир, который стал сеттингом Elden Ring, поскольку для фэнтезийных игр это одна из основных задач. Мартин выполнил свою часть работы, и теперь разработчики отталкиваются от созданного им мира. Так что технически он уже давно не участвует в производстве проекта.
«Игры как кинофильмы — они требуют много времени на производство», — справедливо отметил Мартин.
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Как уточняет Мартин, он сам, как и все игроки, с нетерпением ждёт января следующего года, чтобы увидеть, во что же выросла игра, к созданию которой он приложил руку. Напоминаем, что Elden Ring запланирована к выходу 21 января 2022-го.
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