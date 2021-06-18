Авторы MMO-долгостроя New World из Amazon Studios рассказали о системе экспедиций в игре
Разработчики из Amazon Studios решили в очередной раз подогреть интерес к многопользовательской онлайновой игре New World с помощью выпуска нового видео. Очередной трейлер посвятили системе экспедиций — набору самых сложных активностей в игре, в рамках которых игрокам нужно отправляться на зачистки определённых территорий.
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Конкретно в видео освещено прохождение экспедиции The Lazarus Instrumentality. Для участия в ней необходимо наличие группы из пяти человек. По ходу выполнения разных этапов данной экспедиции героям повстречаются сложные противники, целые наборы головоломок и прочие активности. После успешного завершения такой вылазки героям выдадут уникальные предметы экипировки — в общем, всё как обычно.
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Напомним, New World должна выйти 31 августа, закрытое бета-тестирование намечено на 20 июля. Вполне возможно, что по результатам данного мероприятия разработчиками будет принято решение о переносе релиза — такое тоже случается.
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