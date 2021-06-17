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Дополнение Spirits of Amazonia Part 2 для атмосферного симулятора выживания Green Hell обзавелось датой релиза

Уже в этом месяце.
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Необычный «выживач» Green Hell, разработкой которого занимается польская студия Creepy Jar, получил в январе первую часть большого дополнения Spirits of Amazonia. Набор контента был положительно принят сообществом, поэтому выпуск второй части был более чем востребован. Авторы определились со сроками и дали понять, что на компьютерах Spirits of Amazonia Part 2 готовится к выходу 22 июня.

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Если вдруг кто не в теме, то напомним, что в прошлый раз игроки стали свидетелями встречи главного героя Джейка с племенами Амазонии. Собственно, в новом DLC нарратив не сильно изменился: Джейк продолжает знакомиться с аборигенами и готовиться со встречей с ранее невиданными врагами.

Если верить официальному описанию дополнения Spirits of Amazonia, то место действия Green Hell не изменится, а вот внешний вид локаций — да. Разработчики обещают на этот раз выдать больше сюжетного контента для большего погружения во вселенную Green Hell.

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Напомним, оригинальная Spirits of Amazonia доступна совершенно бесплатно для всех обладателей «выживастика». А вот уже Part 2 предлагают купить со скидкой за 465 рублей.

Green Hell — далеко не самый плохой симулятор выживания. В магазине Steam у него имеется 88% рейтинга на основании более 26 тысяч отзывов.

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creepy jar green hell spirits of amazonia part 2
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Сейчас обсуждают

Сергей Моськин
20:30
20К за такой хлам?
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
miwa
20:28
новая стоила 15тр-а теперь купи за 50тр-ушлепки можно такие посты удалять сразу
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
ego0550
20:24
О каком НДСе речь? +15% пошлина на превышение с 200 евро и доставка. За все около 105 тысяч в итоге по этому товару.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
hammer.77
20:24
Полтос за говнос , простите ?
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
Alex23
20:23
какой 20к, это цена сейчас 3060, а этой затычке максимум 7-10к
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
Андрей Маликов
20:22
надо было слить 3070 на пике ажиотажа за 150к (если бы нашелся буратино), и позже купить за эти деньги 3090 или 3080ti
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Oleg Ryabkov
20:19
Я уже готов, F5 У меня отпилирован адо блеска, хотя в этот раз я поставлю расширение лучше.
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ахахах
20:17
она для гугли вроде,а в опере впн пропал у меня.Как это дело всё обходится,мож кто вкурсе?
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Lamerusha Lat
20:16
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BIs
20:11
Бабла мала(((
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