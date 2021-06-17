Необычный «выживач» Green Hell, разработкой которого занимается польская студия Creepy Jar, получил в январе первую часть большого дополнения Spirits of Amazonia. Набор контента был положительно принят сообществом, поэтому выпуск второй части был более чем востребован. Авторы определились со сроками и дали понять, что на компьютерах Spirits of Amazonia Part 2 готовится к выходу 22 июня.

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Если вдруг кто не в теме, то напомним, что в прошлый раз игроки стали свидетелями встречи главного героя Джейка с племенами Амазонии. Собственно, в новом DLC нарратив не сильно изменился: Джейк продолжает знакомиться с аборигенами и готовиться со встречей с ранее невиданными врагами.

Если верить официальному описанию дополнения Spirits of Amazonia, то место действия Green Hell не изменится, а вот внешний вид локаций — да. Разработчики обещают на этот раз выдать больше сюжетного контента для большего погружения во вселенную Green Hell.

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Напомним, оригинальная Spirits of Amazonia доступна совершенно бесплатно для всех обладателей «выживастика». А вот уже Part 2 предлагают купить со скидкой за 465 рублей.

Green Hell — далеко не самый плохой симулятор выживания. В магазине Steam у него имеется 88% рейтинга на основании более 26 тысяч отзывов.