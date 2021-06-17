Журналисты издания GameSpot в рамках проведения собственного мероприятия Games for All приняли участие в демонстрации геймплея Aliens: Fireteam, снабдив всё это дело комментариями разработчиков. По итогу получился особый ролик, в котором генеральный директор Cold Iron Studios Крейг Зинкевич совместно с креативным директором Мэттом Хайисоном устроили сессию вопросов и ответов с демонстрацией битвы морпехов с чужими где-то на фоне.

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Так, мы узнали, что действие Aliens: Fireteam происходит где-то в 2202 году, через несколько десятилетий после событий фильма «Чужие». Согласно здешнему устройства мира, землянам приходится основывать всё больше и больше колоний, привлекая для защиты морпехов.

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В самой игре нас ждут пять классов, бодрый экшен вперемешку с хоррором и небольшие контекстные мини-игры. От себя хотелось бы добавить, что пока визуальная часть Aliens: Fireteam вызывает серьёзные вопросы: рваная анимация действий персонажей, перегруженный интерфейс, а также вид от третьего лица, который мешает погружению. Последний пункт можно считать субъективным, но всё же.

Aliens: Fireteam должна появиться в продаже до конца текущего года на PC, PlayStation и Xbox.