Кооперативная игра It Takes Two разошлась двухмиллионным тиражом
Разработчики из студии Hazelight вместе с её экстравагантным руководителем Юсефом Фаресом с нескрываемым чувством гордости и радости сообщили о том, что их последнее творение — кооперативная аркада It Takes Two — разошлась тиражом в два миллиона копий.
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На достижение данного результата It Takes Two потребовалось без малого три месяца, а свой первый миллион она преодолела ещё в апреле.
Напомним, что It Takes Two вышла в конце марта и получила восторженные отзывы критиков и простых игроков. Рецензенты хвалили проект за разнообразие головоломок и бесстрашие разработчиков перед новыми геймплейными механиками.
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