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Кооперативная игра It Takes Two разошлась двухмиллионным тиражом

Скорее всего, заслуженно.
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Разработчики из студии Hazelight вместе с её экстравагантным руководителем Юсефом Фаресом с нескрываемым чувством гордости и радости сообщили о том, что их последнее творение — кооперативная аркада It Takes Two — разошлась тиражом в два миллиона копий.

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На достижение данного результата It Takes Two потребовалось без малого три месяца, а свой первый миллион она преодолела ещё в апреле.

Напомним, что It Takes Two вышла в конце марта и получила восторженные отзывы критиков и простых игроков. Рецензенты хвалили проект за разнообразие головоломок и бесстрашие разработчиков перед новыми геймплейными механиками.

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Сейчас обсуждают

Александр Новак
17:25
Да ниче не будет. Барыги все уже купили ещё сегодня.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
worlock
17:23
Иди сасай у мамки титьку
Cyberpunk 2077 получила крупное обновление с десятками исправлений
ego0550
17:22
Отдали, это ДНО отменяет оплаченные заказы. Тут если успел - привозят. Проверено на 3080 в 2020 году. Не оплаченные - звонят, говорят, что кончились и удаляют заказ, а оплаченные привозят
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
Виктор Шторм
17:22
Бывают конечно. Например Моник подарили. Но зачем тогда играть в родном разрешении? Ставь 1920х1080 в настройках и играй спокойно.
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
N1ghtwish
17:22
Даже если бы успели оплатить с карты, то они бы ее все равно не отдали, на ЗоЗПП им хрен класть не привыкать.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
ego0550
17:22
Не кашлянул, там регулярно, появляются такие цены на новые поставки. Видимо для своих, но урвать там шансы больше, чем в ДНСе.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
ego0550
17:20
Реальная цена ДНСе на товарные партии, за которую там можно купить и получить, а не подрочиться впустую пару часов против ботов - это 140+.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
worlock
17:20
Не безо, всё уже разобрано педоминерами
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kazinak 116
17:19
здр.я так понял из новостей что в 2023 году новое поколение поэтому ваши карты типо rtx3070 и 3070tiуже примерно через 1.5 года отыквется..и за 40 т.р.можно будет взять карту типо rtx4060/ti которая с...
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
Вова-Огонь
17:18
У меня их 60 штук - мне выгодно. Если проц современный с поддержкой AVX2, то майнить можно. https://www.betterhash.net/AMD-Ryzen-5-3600X-6-Core-Processor-mining-profitability-704369.html
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