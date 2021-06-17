Официально версии Metro Exodus Enhanced Edition должны были заглянуть на консоли PlayStation 5 и Xbox Series завтра, 18 июня, однако версия для приставки от Microsoft из-за системной ошибки вышла сегодня, на сутки раньше положенного. Разумеется, никакой катастрофы в этом нет, поэтому издательство Deep Silver хоть и проведёт «расследование» причин произошедшего, но отменять «ранний релиз» не станет.

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Напоминаем, что Metro Exodus Enhanced Edition — это масштабно графически улучшенная версия «Исхода», в которой в полной мере задействована трассировка лучей. На PC, например, игра в обязательном порядке требует графических ускорителей серии RTX, ну а на консолях, в частности, на Xbox Series, согласно исследованию специалистов Digital Foundry, в плане графики пришлось закономерно пойти на многочисленные компромиссы.