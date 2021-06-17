Прошедшая совместная презентация Xbox + Bethesda на E3 2021 стала фактически единственным мероприятием в рамках выставки, которое действительно имело смысл смотреть: показали уйму новых игр, поведали долгожданные подробности анонсированных ранее проектов. В общем, красота и лепота. Поэтому вполне закономерно, что минувшая презентация Xbox стала самой просматриваемой за всю историю пребывания Microsoft на различных E3.

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Приятной вестью поделился глава Xbox Фил Спенсер. Конкретных цифр Спенсер не назвал, но, по его словам, компания не припомнит такого совместного между игроками и командой Xbox уровня энтузиазма и восторга со времён эпохи Xbox 360.

Стоит напомнить, что сегодня вечером пройдёт расширенная версия презентации Xbox Games Showcase, в рамках которой разработчики из внутренних студий Microsoft расскажут о работе над своими новыми проектами. Сразу отметим, что никаких громких анонсов на данном мероприятии ждать не следует.