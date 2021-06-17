Минувшая презентация Xbox на E3 2021 установила рекорд по просмотрам
Прошедшая совместная презентация Xbox + Bethesda на E3 2021 стала фактически единственным мероприятием в рамках выставки, которое действительно имело смысл смотреть: показали уйму новых игр, поведали долгожданные подробности анонсированных ранее проектов. В общем, красота и лепота. Поэтому вполне закономерно, что минувшая презентация Xbox стала самой просматриваемой за всю историю пребывания Microsoft на различных E3.
реклама
Приятной вестью поделился глава Xbox Фил Спенсер. Конкретных цифр Спенсер не назвал, но, по его словам, компания не припомнит такого совместного между игроками и командой Xbox уровня энтузиазма и восторга со времён эпохи Xbox 360.
Стоит напомнить, что сегодня вечером пройдёт расширенная версия презентации Xbox Games Showcase, в рамках которой разработчики из внутренних студий Microsoft расскажут о работе над своими новыми проектами. Сразу отметим, что никаких громких анонсов на данном мероприятии ждать не следует.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила