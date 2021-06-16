Rockstar в конце года отключит серверы GTA Online для PlayStation 3 и Xbox 360
Жизненный цикл PlayStation 3 и Xbox 360 давным-давно закончился, но несмотря на это Rockstar всё же продолжала поддерживать соответствующие версии GTA Online. Но всему есть предел: сегодня компания сообщила, что 16 декабря закроет серверы GTA Online для консолей позапрошлого поколения; в том числе прекратится сбор статистики посредством Rockstar Games Social Club. А вот продажи виртуальной валюты в соответствующих версиях GTA Online отключат ещё раньше — 15 сентября.
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Стоит отметить, что процесс «усыпления» PS3- и Xbox360-версий GTA Online начался ещё два года назад, когда данные версии игры лишились списков лидеров и рангов. К сожалению или к счастью, такие меры необходимы: консоли PlayStation 3 и Xbox 360 сейчас уже история, и распылять ресурсы на поддержку версий игр для них как минимум нецелесообразно.
Нужно давать дорогу «молодым»: до конца года Rockstar рассчитывает выпустить полноценные версии Grand Theft Auto V и GTA Online для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.
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Дополнено: 16 сентября аналогичная участь постигнет PS3- и X360-версии Max Payne 3 и L.A. Noire.
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