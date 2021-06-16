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Авторы Hitman 3 рассказали, что нового ждёт игроков в «Сезоне Лени»

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IO Interactive продолжает эксплуатировать тему семи смертных грехов в качестве названий сезонов обновлений своего экшена Hitman 3. Несколько часов назад в игре стартовал «Сезон Лени», и по такому поводу разработчики опубликовали перечень вводимого им нового контента.

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Начали с так называемой неуловимой цели. Ликвидировать очередную жертву Агенту 47 предстоит в Берлине; цель — чуть ли не самый ленивый и безответственный строительный инспектор, которому всё равно на трещины в потолке и осыпающуюся штукатурку. Во избежание трагедии, которая после таких «инспекций» рано или поздно случится, лучше её предотвратить и избавиться от инспектора. Возможно, ему на смену придёт более ответственный коллега.

В ротацию карт добавили Сапиенцу, на которой также предстоит ликвидировать неуловимую цель. Задание осложняется тем, что речь идёт о братьях-близнецах, причём один из них заказчик, другой — жертва. Перепутать их Агенту 47 нельзя.

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Также игроков ждёт новое задание-эскалация, масса новых контрактов, а также специальный пистолет с выгравированными на нём уточками. Сезон Лени продлится до 19 июля. После него, кстати, в Hitman 3 должна появиться официальная русская локализация в виде субтитров. Иронично, не правда ли?

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