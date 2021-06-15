Публикация на портале ESRB в начале июня в очередной раз оказалась правдивой: сегодня разработчики из студии Bloober Team совместно с Sony объявили о том, что необычный хоррор The Medium заглянет на PlayStation 5 уже в день творчества Михаила Шуфутинского — третьего сентября. До этого, напомним, The Medium была доступна только на PC и Xbox Series.

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По сюжету The Medium, мы играем за девушку-медиума Марианну, которой необходимо разгадать тайну исчезновения девочки. В этом героине поможет её способность пребывать сразу в двух мирах — материальном и духовном, действия в одном из которых откладывают отпечаток на другой.

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Хотя особой популярности The Medium не снискал, проект в целом был встречен довольно тепло. Впрочем, покорения высот чартов от него никто и не ожидал.