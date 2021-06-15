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В демоверсию раллийного симулятора WRC 10 можно будет поиграть с завтрашнего дня

Но недолго — всего до 22 июня.
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Раллийный симулятор WRC 10 выйдет уже второго сентября, и разработчики из KT Racing решили сделать своё творение одним из немногих представителей игровой промышленности, которые получат демонстрационные версии не вообще и не после релиза, а до него. Проект примет участие в фестивале Steam Next Fest, который стартует завтра, 16 июня, и продлится до 22 июня. Демоверсия будет доступна на протяжении всего срока проведения фестиваля.

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В «демку» включат три полностью новых раллийных трассы — в Эстонии, Хорватии и Испании. Также сегодня показали геймплейный трейлер Ралли Греции Акрополис. Данное ралли проводится регулярно (но с редкими перерывами) с 1960 года, и будет проведено в этом году и в реальном мире. Что, в общем-то, немудрено, ведь WRC 10 как игра является сопутствующим контентом для настоящей раллийной гонки.

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Среди целевых платформ WRC 10 — PC и все актуальные платформы, в том числе и морально устаревший «пастген».

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