Раллийный симулятор WRC 10 выйдет уже второго сентября, и разработчики из KT Racing решили сделать своё творение одним из немногих представителей игровой промышленности, которые получат демонстрационные версии не вообще и не после релиза, а до него. Проект примет участие в фестивале Steam Next Fest, который стартует завтра, 16 июня, и продлится до 22 июня. Демоверсия будет доступна на протяжении всего срока проведения фестиваля.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

В «демку» включат три полностью новых раллийных трассы — в Эстонии, Хорватии и Испании. Также сегодня показали геймплейный трейлер Ралли Греции Акрополис. Данное ралли проводится регулярно (но с редкими перерывами) с 1960 года, и будет проведено в этом году и в реальном мире. Что, в общем-то, немудрено, ведь WRC 10 как игра является сопутствующим контентом для настоящей раллийной гонки.

реклама

Среди целевых платформ WRC 10 — PC и все актуальные платформы, в том числе и морально устаревший «пастген».